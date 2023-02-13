Росія будує 200-кілометровий водогін на окупований Донбас – ТАСС

Фахівці Міністерства оборони Росії будують систему водопроводу, яка з’єднає прикордонну з Україною Ростовську область з окупованою російськими військами частиною Донбасу. Про це російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило пізно ввечері 12 лютого, на публікацію звернула увагу агенція Reuters.

Проєкт планують завершити впродовж кількох найближчих місяців, він матиме потужність для транспортування 300 тисяч кубометрів води на день і включатиме дві 200-кілометрові лінії, ідеться в повідомленні.

«На будівництві цілодобово працюють понад 2600 фахівців Міністерства оборони Росії і понад тисяча одиниць техніки», – повідомляє ТАСС із посиланням на неназваного представника російського міністерства оборони.

Споруда пройде з території Росії і до каналу Сіверський Донець – Донбас, який тягнеться від селища міського типу Райгородок (контрольована українською владою територія поблизу Словʼянська) до окупованого з 2014 року Донецька.

Ситуація з водопостачанням на Донбасі є критичною. Регіон залежить від трубопроводів, які значною мірою пошкоджені і потребують електроенергії, яка також постачається нестабільно.

Торік Москва оголосила Донецьку та Луганську області частиною своєї території. Ці дії засуджені більшістю членів ООН як незаконні.