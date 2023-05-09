Британія може надати Україні ракети з дальністю до 300 кілометрів – WP

Велика Британія має намір поставити Україні ракети далекого радіусу дії, повідомляє газета The Washington Post, посилаючись на повідомлення, яке британське міністерство оборони розмістило в матеріалах закупівлі Міжнародного фонду підтримки України (IFU).

У документі учасників фонду попросили висловити зацікавленість у тому, щоб надати Україні можливості для завдавання ударів на відстані до 300 кілометрів. У повідомленні учасникам запропонували відповісти впродовж трьох днів.

Британський чиновник повідомив WP на умовах анонімності, що остаточного рішення поки що не ухвалено. Джерело не уточнило терміни поставок, тип і кількість зброї, що розглядається.

Як зазначає видання, повідомлення міністерства – це «істотний крок на шляху до того, щоб Велика Британія сама поставила такі боєприпаси». Газета вважає, що вказані характеристики відповідають британським крилатим ракетам повітряного базування Storm Shadow, які можуть бути встановлені на українських літаках радянського виробництва.

WP вказує, що в секретних документах Пентагону й розвідки США йшлося про те, що Велика Британія має намір відправити Україні невизначену кількість ракет Storm Shadow, а також британський персонал, який допоможе в наведенні ракет на цілі.

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак говорив у лютому на Мюнхенській конференції з безпеки, що його країна має намір стати першою, яка надасть Україні зброю більшого радіусу дії.

Влада України тривалий час просить союзників надати далекобійні ракети, але в США побоювалися, що це призведе до ескалації конфлікту. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков дав союзникам гарантії, що Україна не битиме далекобійними ракетами по території Росії.

Найбільш далекобійною зброєю, яку Україна наразі отримала від західних союзників, є реактивні системи залпового вогню HIMARS зі снарядами GMLRS, дальність яких становить близько 80 кілометрів.