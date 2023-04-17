«Потрібна довга рука». Як зупинити удари російськими КАБами по Україні?

Останні декілька тижнів російські військові почали активно застосовувати керовані авіабомби (КАБ) для ударів по українських містах. Це стало новою загрозою, зазначають у Повітряних силах ЗСУ. Журналісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитали речника Повітряних сил України Юрія Ігната про те, що відомо про кількість таких бомб в РФ, як їх модернізують і як Україна може протидіяти, щоб захистити свої території від руйнувань, а людей від смерті.

«Великий запас»

За словами Ігната, в Росії зберігається ще достатня кількість бомб, щоб завдавати ними ударів по Україні. Він також зазначає, що в Росії продовжуватимуть модернізацію КАБів.

Вони будуть нарощувати це виробництво, саме модернізацію цих старих ФАБ-500

– Це нова загроза для нас, бо бомб у них є достатньо. Скільки засобів є у них, щоб їх допрацьовувати, модернізувати таким чином, немає таких даних. Але, як бачимо, вони будуть нарощувати це виробництво, саме модернізацію цих старих ФАБ-500. Крім того, вже навіть у російських ЗМІ з'явилася інформація, вони не приховують, а, навпаки, показують, що вони роблять півторатонні бомби теж із такою модернізацією. В чому полягає модернізація? Це дообладнання цієї бомби крилами для планування, щоб був плануючий ефект і GPS-навігацією, щоб був ефект керування цією бомбою під час польоту для більш влучного потрапляння у ціль.



Як пояснив речник, пуски КАБів здійснюються за близько 50 км до лінії бойового зіткнення або ж до державного кордону України, після чого бомба може летіти ще кілька десятків кілометрів.



– Це і є виклики загрози, які ми сьогодні маємо і на які потрібно реагувати не лише нам, а й нашим партнерам. Бо на сьогодні ефективних засобів, щоб протистояти, немає. Ми розуміємо, що теоретично бомбу можна пробувати збивати, але в такій кількості, в якій вони зараз запускають – близько 20 щодня, ну не вистачить просто засобів для того, щоб їх знищити. Та і чи буде ефективним це знищення? Бо бомба масивна, бомба потужна і її не так просто збити.

«Бракує високоточних ракет»

Російська армія все активніше вдається до запуску КАБів через брак високоточних, далекобійних ракет, пояснює Ігнат. Таким чином в РФ знайшли альтернативу ракетному озброєнню і порівняно дешеву, зазначив він.

Погрожувати вони можуть лише прифронтовим регіонам

– Ракета крилата коштує мільйони доларів одна, та і тут навіть не в грошах справа, а в дефіциті ракет в окупанта. Саме тому вони будуть використовувати цей більш дешевий метод. Щоправда, погрожувати вони можуть лише прифронтовим регіонам в такому випадку.



Хочу нагадати, що лінія фронту у нас доволі таки велика. Беремо навіть територію Білорусі, беремо територію Росії, окуповану територію і морське узбережжя. Якщо ще додати Придністров'я, то це близько 2500 кілометрів лінія фронту. Тому завдавати ударів вони можуть, не входячи в зону ураження (української ППО – ред.).



Він також пояснив, що українські далекобійні комплекси С-300 з дальністю до 75 кілометрів не можуть розташовувати на кордоні, оскільки будуть уражені російськими засобами. Тому на сьогодні українським військовим нема чим діставати російські літаки, що запускають КАБи.



– Україні потрібна довга рука, щоб відігнати російську авіацію подалі.

«Треба збивати літаки»

Найефективніший метод протидії керованим бомбам – це протидіяти носіям, а саме: літакам СУ-35, каже Ігнат. Для цього потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони, яких Україна очікує від партнерів – NASAMS та Patriot. Ці установки можуть діставати цілі на відстані до 150 км, зауважив речник Повітряних сил.



– Або ж ще кращий варіант – це літаки. Літаки покоління «4+», західні літаки, сучасні літаки, які можуть діставати цілі ракетами на відстані до 180 км. Кілька літаків, які будуть чергувати в зоні, на оперативному аеродромі на півдні чи на півночі, чи на сході країни, можуть вилітати й реагувати на те, що російські літаки здійнялися в небо, підлітають до кордону, таким чином не підпускаючи їх близько до наших кордонів. Це буде найдієвіший, найефективніший метод.



Для цього потрібна авіаційна коаліція серед союзників, партнерів України, що допоможе пришвидшити ухвалення рішення щодо надання Україні винищувачів покоління «4+», каже Ігнат.

Це може повністю переламати воєнні дії на нашу користь

– Це вирішить чимало питань. Командувач Повітряних сил вже наголошував нещодавно, чому саме потрібні Україні літак F-16. Там є 8 пунктів основних, що може цей літак і наскільки він вплине на хід бойових дій. Це може повністю переламати воєнні дії на нашу користь.

Україна неодноразово зверталася до союзників щодо сучасних винищувачів, зокрема, F-16. Під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії.