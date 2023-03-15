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Політика

Винищувачі для ЗСУ: чому світ наважився дати Україні літаки, і як це вплине

Винищувачі Міг-29 Україні можуть надати Польща, і потенційно Болгарія, Хорватія, Румунія, Словаччина

Україна може отримати винищувачі Міг-29 від Польщі протягом 4-6 тижнів, заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький. Крім Польщі у рамках міжнародної коаліції радянські літаки можуть надати також Болгарія, Хорватія та Румунія. Уряд Словаччини також розпочав процес підготовки до передачі винищувачів Україні.

Після інциденту із безпілотником MQ-9 Reaper у Чорному морі одразу кілька сенаторів написали листа до міністра оборони США аби той оцінив низку факторів, необхідних для передчасної передачі Україні F-16.

Про те, що це означатиме для України? Про це і не тільки у програмі Свобода Live

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