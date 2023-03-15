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У Польщі кажуть про готовність кількох країн надати Україні винищувачі МІГ-29

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер не уточнив, про які саме країни йдеться.

Кілька країн готові надати Україні винищувачі МІГ-29, заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, повідомляє Bloomberg.

За його словами, Польща отримала від них «чіткі заяви».

При цьому Мюллер не уточнив, про які саме країни йдеться.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 14 березня заявив, що Польща може надати Україні свої винищувачі МІГ протягом 4-6 тижнів.

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Дискусія про польські МіГ-29 вже виникла минулого року невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як повідомляє DPA, за даними польських військових експертів, на східному фланзі НАТО на озброєнні країни все ще перебуває близько 30 літаків цього типу.

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