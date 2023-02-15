Для перемоги Україні потрібні західні літаки, крапка – Ігнат

Україна отримує від партнерів комплектуючі для своїх літаків, що допомагає тримати їх в строю, але для перемоги над противником потрібні західні літаки, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Було б дуже добре, якби отримали за три-чотири місяці літаки. Це дуже навіть швидко, розуміючи, скільки треба часу на навчання пілотів, інженерно-авіаційного складу. Крім того, Україна вже активно готує інфраструктуру аеродромів – це дуже важливо складова також », – розповів він в ефір національного телемарафону.



За його словами, Україна отримує ремонтні комплекти до радянських літаків.



«Ми вже отримуємо ремкомплекти. Ми маємо радянські літаки – Су-27 і МіГ-29. Зокрема МіГ-29. На жаль, ці літаки не вирішують проблему переваги в повітрі. Нам потрібні західні літаки, і крапка. А ці ремкомплекти, які нам надають, – літаки, з яких знімаються двигуни, інше. Таким чином, ми можемо тримати в строю ті літаки, які у нас є. Тому що ми не можемо у Росії купувати комплектуючі. Тому західні літаки, які нам будуть надавати, – це єдине, що нам може допомогти перемогти ворога», – додав Ігнат.

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Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що питання передачі Україні західних винищувачів зараз не є актуальним. За його словами, якщо небо залишатиметься безпечним протягом найближчих трьох-чотирьох місяців, то «можна буде говорити про всі подальші кроки».

Після останньої зустрічі у форматі «Рамштайн», у якій 14 лютого взяли участь 54 держави-партнери, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що він не має заяв щодо можливого надання Україні винищувачів.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що «дуже задоволений» результатами «Рамштайну-9». За його словами, очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що «Україна має перемогти».