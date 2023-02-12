Дуда: якщо Україна терміново не отримає військової техніки, Путін може перемогти

Найближчими тижнями Україна терміново має отримати військову техніку від своїх західних союзників, наголосив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю виданню Le Figaro.

«Так, можуть, якщо Україна не отримає допомогу дуже терміново. У них немає сучасної військової інфраструктури, але є люди! Якщо в найближчі тижні ми не відправимо в Україну військову техніку, Путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться», – сказав він, відповідаючи на питання чи може російська армія виграти війну.

Українські офіційні особи посилили вимоги до західних союзників щодо більш важкого озброєння, щоб відкинути сили Росії. Серед наступних потреб ЗСУ називають військові літаки та ракети більшої дальності, ніж наявні нині на озброєнні GMLRS, які можуть вражати обʼєкти противника на відстані до 70 кілометрів.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Бельгія вирішила передати Україні 10 дистанційно керованих підводних апаратів R7. Ці підводні безпілотники можуть обстежувати глибини до 300 метрів, виявляти цілі і передавати координати. Виробником є бельгійська компанія ECA Robotics Belgium.

Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Франції й Німеччини «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Вони пообіцяли продовжувати підтримку України, в тому числі військову, «стільки, скільки буде потрібно» до перемоги.