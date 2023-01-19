Росія боїться «Рамштайну», Байден «дотискає» Шольца по танках для ЗСУ

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом, що Берлін поставить танки Leopard-2 Україні лише тоді, коли Вашингтон передасть Києву свої танки Abrams . Про це повідомило німецьке видання Süddeutsche Zeitung, не наводячи деталей дискусії двох лідерів.

. Про це повідомило німецьке видання Süddeutsche Zeitung, не наводячи деталей дискусії двох лідерів. За даними видання, США вимагають від ФРН не лише розблокувати постачання своїх танків від союзників, а й самим постачати Києву броньовані машини. Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр у відповідь на публікацію нагадала, що США є найбільшими постачальниками військової та гуманітарної допомоги Україні .

. «Президент вважає, що кожна країна має приймати своє власне суверенне рішення щодо того, яку допомогу з безпеки та які види техніки вони готові надати Україні», – заявила вона.

Напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 20 січня ЗМІ почали говорити про те, що нібито є тиск на Німеччину з боку інших країн ЄС та США щодо надання ЗСУ танків Leopard 2.

щодо надання ЗСУ танків Leopard 2. Ці машини – німецького виробництва, а отже, для їхнього надання ЗСУ потрібна згода Берліна. Ще 11 січня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що готовий дати Україні роту «Леопардів», а вже 19 січня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький натякнув, що Варшава може зробити це і без згоди Берліна.

«Ми домовилися з українськими друзями та партнерами із Західної Європи, що ми передаємо ці танки разом. Надання згоди тут має другорядну роль. Ми або швидко отримаємо цю згоду або почнемо діяти самі », – заявив він.

», – заявив він. У країнах ЄС на озброєнні стоять понад 2 тисячі танків Leopard-2, які, по суті, є основним бойовим танком країн НАТО в Європі. Американське видання Bloomberg повідомляло, що Німеччина, ймовірно, вирішить надати Україні важки танки на черговому «Рамштайні» – через сильний тиск із боку західних країн.

Чи справді Байден «тисне» на Шольца у питанні надання ЗСУ танків Leopard 2?

Що буде, якщо Берлін таки відмовиться дати Києву свої танки?

І чи зможуть ЗСУ сформувати «танковий кулак» проти Росії з інших бронемашин західного виробництва – британських Challenger-2 та французьких Leclerc?

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