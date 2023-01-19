Британія надасть Україні 600 ракет Brimstone – міністр оборони

Велика Британія планує відправити в Україну 600 ракет Brimstone, заявив у четвер міністр оборони Бен Воллес. Як передає агенція Reuters, про це він оголосив на військовій базі Тапа в Естонії.

Воллес окреслив раніше анонсований пакет військової підтримки України, що передбачає відправку танків Challenger, а також озвучив деталі щодо типів ракет, які постачатиме Великобританія.

«Можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою», – сказав він.

Воллес також наголосив, що єдність Заходу проти вторгнення РФ в Україну залишається непохитною і союзники в цьому налаштовані на «довгострокову перспективу».

«Якщо президент Путін сподівається, що нам це цьогоріч надоїсть, то він помиляється», – сказав британський міністр оборони, додавши, що підтримка України продовжиться цього року і надалі.

Brimstone – ракета типу «вистрілив і забув». Після виходу із пускової установки ракетний двигун розганяє ракету до надзвукової швидкості. Brimstone можна запускати у кількох режимах атаки: прямо чи опосередковано проти одиничних цілей, колони чи групи цілей.

14 січня влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні танків Challenger 2.

Раніше сьогодні, напередодні чергового засідання у форматі «Рамштайн», контактної групи з питань оборони України, очільники Міноборони та МЗС Олексій Резніков та Дмитро Кулеба наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей України, і попросили про сучасну броньовану техніку і західні танки.