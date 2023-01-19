Очільники Міноборони та МЗС виступили зі спільною заявою щодо потреб України у зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков виступили зі спільною заявою щодо нагальності посилення оборонних спроможностей України.

«На сьогодні вже дуже багато зроблено для зміцнення оборонного потенціалу України. Наша держава вдячна понад п’ятдесяти державам-партнерам за їхню практичну військову допомогу. Проте Росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. Російські війська продовжують наступальні дії на сході України. Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною. Саме тому ми звертаємося до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися, вивести цю допомогу на якісно новий рівень», – йдеться у заяві.

Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб ЗСУ сьогодні є сучасна броньова техніка і західні танки, кажуть міністри.

«Ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Ми звертаємося до всіх цих та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свої практичні внески до цієї ініціативи», – звертаються міністри.

Українські посадовці виступили із заявою напередодні восьмого засідання у форматі «Рамштайн», яке призначене на 20 січня. Це буде перша у новому році зустріч контактної групи з питань оборони України.