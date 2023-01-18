Україна потребує «значного зростання» постачання озброєнь – Столтенберґ

Україна потребує «значного зростання» постачання озброєнь у вирішальний момент війни, заявив 18 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, додавши, що така підтримка є єдиним шляхом до мирного розвʼязання збройного конфлікту шляхом переговорів з Росія.

«Президент (Росії Володимир) Путін не показав жодних ознак готовності до миру, і тому він має усвідомити, що не може перемогти на полі бою. Це ключовий момент у війні та необхідність значного збільшення підтримки України. Якщо ми хочемо мирного розвʼязання шляхом переговорів завтра, нам потрібно надати більше зброї сьогодні», – сказав Столтенберґ в інтерв’ю агенції Reuters на полях щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Раніше, 17 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка, яку Вашингтон надає Києву, посилювалася протягом війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні «те, що їй потрібно, щоб досягти успіху на полі бою».

Блінкен анонсував «більше повідомлень» після зустрічі у форматі «Рамштайн» у Німеччині, яку цього тижня відвідає міністр оборони Ллойд Остін. Блінкен не став уточнювати, що ще США можуть надати Україні.