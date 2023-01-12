Ламбрехт каже, що надання Marder Києву не вплине на запаси Німеччини

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що обіцяна поставка 40 бойових машин піхоти Marder в Україну та заплановані тренування виконуються, повідомляє агенція DPA.



Її коментарі були зроблені після того, як вона висловлювала занепокоєння, що забезпечення обладнанням України, яка відбивається від вторгнення Росії, може призвести до того, що німецькі запаси вичерпаються.



Вона дала зрозуміти, що машини Marder не належать до складу Бундесверу або німецької армії. За даними DPA, останні плани передбачають, що 20 машин будуть зі складів Бундесверу, а ще 20 – від збройової компанії Rheinmetall.



«Це був дуже важливий сигнал для НАТО, для наших союзників. Ми дотримуємося своїх зобов’язань, навіть за таких особливих умов», – сказав Ламбрехт.



На Німеччину зростає тиск щодо надання Києву більше і важчої зброї після місяців критики Берліна за нерішучість. Днями видання Politico писало, що Франція та Польща непублічно тиснуть на Німеччину для початку постачання європейськими країнами танків Leopard 2.

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Україна неодноразово заявляла про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають. Зокрема Берлін неодноразово відмовляв у наданні такої техніки, пояснюючи це домовленістю із партнерами по НАТО «не робити таких дій в односторонньому порядку» або ж потребою гарантувати, що Німеччина може себе захистити.

За даними видання, німецькі Leopard більше підходять для участі в бойових діях в Україні, оскільки за характеристиками вони більш схожі на радянські танки.