У Німеччині розповіли, коли і скільки БМП Marder планують надати Україні

Німеччина хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder та систему Patriot в найближчі три місяці. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на речника німецького уряду Штеффена Хебештрайта.

За його словами, в першому кварталі в Україну також планується поставка зенітно-ракетного комплексу Patriot зі складів армії.

Навчання на Marder відбудеться в Німеччині та триватиме близько восьми тижнів, додав речник.

Напередодні стало відомо, що Німеччина та Сполучені Штати нададуть Україні бронетранспортери. Берлін планує надати бойові машини піхоти Marder, розроблені для Бундесверу понад 50 років тому.

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Раніше цього тижня США оголосили про можливість надсилання в Україну бронетранспортерів Bradley – це буде одна з перших бойових машин західного виробництва, які отримає Україна. Поки що країни Східної Європи постачали лише радянські зразки.

Україна вже отримала зенітні, транспортні та броньовані евакуаційні машини західних виробників.

Це оголошення оприлюднене після рішення Франції поставити Києву легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC.

У листопаді Польща попросила Німеччину передати Україні запропоновані Варшаві системи протиракетної оборони Patriot, розмістивши їх на кордоні з Польщею. Але Берлін відповів, що це рішення потребує обговорення із союзниками по НАТО. Після цього генсекретар альянсу Єнс Столтенберґ не підтвердив, що для того, аби передати це озброєння Україні, потрібна згода всього Альянсу.

Станом на початок січня, за даними ЗСУ, активна лінія фронту – 1500 кілометрів, українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів.