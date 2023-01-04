Кулеба про наступну зустріч у форматі «Рамштайн»: «буде дуже важливою для оголошення нових рішень»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що незабаром відбудеться наступна зустріч у форматі «Рамштайн», на якій буде оголошено нові важливі рішення.

«Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів. Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі Ramstein, воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень», – сказав він під час онлайн-брифінгу.



Він нагадав, що 2022 рік завершився «революційним рішенням про надання Україні систем Patriot».



«Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Ми дуже цінуємо цей крок. Очікуємо розгортання Patriot у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем уже розпочалася», – додав Кулеба.

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Остання зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася у листопаді 2022 року. За підсумками цього засідання міністр оборони Олексій Резніков заявив, що «світ з нами, доки ми не переможемо». Після цього кілька країн, зокрема США і Франція, оголосили про рішення посилити ППО України. Також Італія розглядає рішення про надання Україні таких систем.