Макрон після розмови з Зеленським: ми повністю мобілізовані для збільшення підтримки України, зокрема ППО

Президент Франції Емманюель Макрон після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про готовність якнайшвидше збільшити військову підтримку України, зокрема протиповітряну оборону.

«Я підтвердив це сьогодні вранці президентові Зеленському: ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити нашу військову підтримку України, зокрема протиповітряну оборону», – написав Макрон у твітері 1 листопада.

«Інфраструктура електро- і водопостачання України серйозно постраждала від російських атак. Ми мусимо діяти до настання зими. Ми швидко мобілізуємо міжнародну спільноту і приватний сектор», – додав президент Франції.

Раніше Володимир Зеленський назвав розмову з Макроном «надзвичайно важливою й продуктивною».

«Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку», – заявив Зеленський.

Президент Франції 12 жовтня заявив, що його країна надасть Україні радари та системи ППО найближчими тижнями, в тому числі щоб допомогти протистояти атакам безпілотників, запущених Росією.

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