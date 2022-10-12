ЗМІ: Макрон анонсує надання Україні системи ППО найближчими тижнями

Франція надасть Україну радари та системи ППО найближчими тижнями, зокрема, щоб допомогти Україні протистояти атакам безпілотників, заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє агенція Reuters.

Виступаючи в інтерв'ю телеканалу France 2, Макрон не повідомив подробиць про те, який тип зенітних ракет або скільки їх буде поставлено.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з Макроном. За його словами, обговорили посилення української ППО.

Це сталося на тлі масованих атак РФ українських міст. Тоді постраждали інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

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За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».