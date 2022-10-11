ДСНС: кількість загиблих внаслідок обстрілів 10 жовтня зросла до 19 людей

Державна служба з надзвичайних ситуацій оновила дані щодо наслідків обстрілів України 10 жовтня.

«За попередніми даними, загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях лишається знеструмленим. У 3 571 населеному пункті електропостачання вдалося відновити.

Генеральний штаб Збройних сил України раніше повідомив, що інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

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У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».