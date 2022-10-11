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Новини | Суспільство

Кривий Ріг: всіх шахтарів зі знеструмлених шахт підняли на поверхню – Вілкул

За даними міського голови, у Кривому Розі без електроенергії лишаються 4 319 абонентів

У Кривому Розі завершилася операція з підняття на поверхню шахтарів після знеструмлення, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«До 2 години ночі завершено рятувальну операцію з підйому шахтарів. Усіх 854 працівники піднято на поверхню», – повідомив він.

За даними міського голови, у Кривому Розі без електроенергії лишаються 4 319 абонентів, тривають роботи з відновлення електропостачання.

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Вночі фіксувалися обстріли громад у Криворізькому районі. Крім того, в Нікополі обстріли пошкодили заправку та магазин. У Червоногригорівській громаді зруйновані кілька будинків, близько 10 пошкоджені.

Вночі проти 11 жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що понад сотню шахтарів у Дніпропетровській області лишалися під землею через знеструмлення.

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