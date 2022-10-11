На півдні вранці збили вісім дронів Shahed-136 – командування

Над південними регіонами України вранці 11 жовтня збили загалом вісім дронів-камікадзе іранського виробництва, повідомляє оперативне командування «Південь».

«Над Миколаївщиною силами протиповітряної оборони збито п’ять Shahed-136, над Одещиною – три», – йдеться в заяві військових.

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Вночі проти вівторка оперативне командування «Південь» повідомляло, що по Одеській області армія Росії випустила чотири дрони-камікадзе. Ще два атакували Кривий Ріг, чотири – критичну інфраструктуру Черкаської області. Вони були знищенні силами протиповітряної оборони.

За даними Генерального штабу, протягом попередньої доби російські війська завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари по Україні. При цьому протиповітряна оборона знищила 73 російські повітряні цілі, з них 46 крилатих ракет і 27 безпілотників.