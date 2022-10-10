Оновлені дані ДСНС: через ракетні обстріли РФ загинули 11 людей, у 4 областях немає світла

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на 14:00 10 жовтня внаслідок масованого російського обстрілу України загинули 11 людей, 64 – поранені.
«Внаслідок обстрілу сталося влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у восьми областях і в Києві, де виникло понад 30 пожеж. Внаслідок терористичної атаки загинуло 11 осіб та травмовано – 64. Відсутнє електропостачання у чотирьох областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково», – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграмі.
У ДСНС повідомили, що до гасіння пожеж і аварійно-рятувальних робіт залучили понад тисячу осіб і близько 120 одиниць техніки.
«Наслідки уточнюються», – додали у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Вранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Зокрема, відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині.
У Національній поліції раніше заявили, що внаслідок російської масованої атаки загинули 10 людей, близько 60 – поранені.
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У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43 з 83 ракет, які випустила Росія по території України. Також українські військові збили 9 із 12 дронів Shahed-136.
За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди. Як повідомив прем’єр Денис Шмигаль, внаслідок російських атак пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у восьми регіонах і в столиці.
Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».
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