Німеччина обіцяє «швидко» поставити Україні систему ППО на тлі атак Росії

Німеччина заявляє, що поставить першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM в Україну «найближчими днями», після масованого російського нападу на українські міста 10 жовтня.

«Відновлення ракетного обстрілу Києва і багатьох інших міст ясно показує, наскільки важливо швидко доставити в Україну системи протиповітряної оборони», – заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 10 жовтня через кілька годин після атак.

«Російські атаки ракетами і безпілотниками тероризують передусім мирне населення. Тому ми зараз підтримуємо їх, зокрема, зенітною зброєю», – додала вона.

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Зокрема, відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині.

За даними Національної поліції, внаслідок російської масованої атаки загинули 10 людей, близько 60 – поранені.

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43 з 83 ракет, які випустила Росія по території України. Також українські військові збили 9 з 12 дронів Shahed-136.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди. Як повідомив прем’єр Денис Шмигаль, внаслідок російських атак пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у 8 регіонах та у столиці.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».