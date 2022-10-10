У ГУР пояснили, з якою метою Росія завдала масованого удару по Україні

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України пояснили, з якою метою Росія завдала масованого ракетного удару по Україні.



«Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості», – повідомили в українській розвідці.

За даними ГУР, ракетні удари по Києву та інфраструктурі російські війська планували ще з початку жовтня.



«Російські окупаційні війська отримали вказівку з кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня. До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст 8 жовтня на аеродром «Оленья» з аеродрому Енгельс було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101», – повідомляють у розвідці.



Крім того, за даними української розвідки, на зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами «Калібр».

Читайте також: «Це демонстрація Путіним слабкості, а не сили»: Захід відреагував на масований обстріл України

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині. У ДСНС повідомили, що через російські атаки загинули загинули п'ять людей, ще 47 поранені.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43 з 83 ракет, які випустила Росія по території України. Також українські військові збили 9 з 12 дронів Shahed-136.

Читайте також: У РНБО повідомляють про інформаційну атаку Росії

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди. Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, внаслідок російських атак пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у 8 регіонах та у столиці.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об'єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».