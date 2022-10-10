Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У РНБО повідомляють про інформаційну атаку Росії

Центр протидії дезінформації при РНБО закликає не піддаватись паніці та довіряти інформації лише з перевірених джерел. Фото ілюстративне

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони попереджає про поширення Росією «дезінформаційних повідомлень» в рамках інформаційної атаки.

За даними центру, російська сторона поширила такі повідомлення:

ЦПД при РНБО закликає не піддаватись паніці та довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Вранці Росія почала масовану атаку на Україну. В Офісі президента повідомили про удари в багатьох містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, на Дніпропетровщині, Полтавщині.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об'єктах енергетики.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG