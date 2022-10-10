У РНБО повідомляють про інформаційну атаку Росії

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони попереджає про поширення Росією «дезінформаційних повідомлень» в рамках інформаційної атаки.

За даними центру, російська сторона поширила такі повідомлення:

«Володимир Зеленський був евакуйований з Києва», але президент України записав відеозвернення з вул.Банкової об 11:02

«Почався наступ з території Республіки Білорусь» – голова Чернігівської ОВА повідомив, що ситуація на держкордоні України контрольована

«Одночасно з ракетними ударами почався наступ рашистів по всій лінії фронту» – така інформація не підтверджена

«В Україні було повністю знищено усю інфраструктуру» – прем’єр-міністр України заявив про пошкодження 11 об’єктів інфраструктури

«Почалась масова евакуація співробітників посольств в Україні» – така інформація не підтверджена

ЦПД при РНБО закликає не піддаватись паніці та довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Вранці Росія почала масовану атаку на Україну. В Офісі президента повідомили про удари в багатьох містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, на Дніпропетровщині, Полтавщині.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об'єктах енергетики.