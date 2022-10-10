Наслідки масованої атаки РФ: поліція озвучила нові дані про постраждалих

Внаслідок російської масованої атаки загинули 10 людей, близько 60 поранені, повідомила речниця Національної поліції України Мар'яна Рева.



За її словами, сьогодні російські війська завдали ударів по 14 областях.



«Сьогодні вранці росіяни завдали масований ракетний удар по Києву, ракети поцілили в основному в середмістя столиці. Наразі є інформація про п’ятьох загиблих. Окрім Києва, зафіксовані влучання ще в 14 регіонах держави. Станом на зараз можемо говорити про 10 загиблих та близько 60 поранених по всій Україні внаслідок ворожих ракетних ударів», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Раніше у ДСНС повідомляли про загибель п'яти людей і поранення 47.

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43 з 83 ракет, які випустила Росія по території України. Також українські військові збили 9 з 12 дронів Shahed-136.

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За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди. Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, внаслідок російських атак пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у 8 регіонах та у столиці.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об'єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».