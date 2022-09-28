Фельдгузен сподівається, що Україна отримає від Німеччини першу систему IRIS вже у жовтні

У жовтні Україна, ймовірно, отримає від Німеччини першу сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T, зараз її спеціально виробляють для України. Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю «Європейській правді».

За її словами, другу систему нададуть до кінця року, а ще дві вже наступного року.

«Ми спочатку хотіли передати одну систему. Вона вже скоро буде. Сподіваюсь, у жовтні. Потім вирішили надати ще три. Їх зараз виробляють. Я дуже сподіваюсь, що друга буде до кінця року, а решта наступного року. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийняте. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений», – заявила вона, наголосивши, що у питання поставки цієї системи ППО немає «жодної політичної проблеми», це проблема виробництва.

За її словами, Німеччина не користується цими системами.

«Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила. Мені здається, що ППО у Німеччині не була пріоритетом №1», – пояснила Фельдгузен.

На початку вересня український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує цієї осеніотримати першу надсучасну німецьку систему протиповітряної оборони Iris.

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1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони. 16 червня, перебуваючи з візитом в Києві, він повторив намір Берліна надати Україні «установки Iris, які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів».