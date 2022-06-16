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Шольц у Києві заявив про «масивну підтримку» і постачання зброї Україні

Олаф Шольц у Києві, 16 червня 2022 року

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляє про «масивну підтримку» і постачання зброї Україні.

«Німеччина давно змінила свою державну традицію – ми стали постачати Україні зброю. Ми будемо робити це надалі, скільки Україні це буде потрібно..Ми також пообіцяли поставки установок Iris, які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів. Ми також домовилися з США і Великобританією про те, що будемо поставляти ракетні установки залпового вогню. Ви бачите, що Німеччина підтримує Україну масивно.. », – сказав він на пресконференції в Києві.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник 11 червня повідомив, що лише два рішення зі всіх оголошених Німеччиною до сьогодні перебувають в стадії реалізації. Йдеться про дві обіцянки: 7 самохідних гаубиць, які будуть передані приблизно 22 червня; і самохідні зенітні системи «Гепард»: 15– до кінця липня, а потім ще 15 – до кінця серпня.

Уряд Німеччини під тиском прихильників більш масштабної допомоги Україні вирішив виділити Києву сім самохідних артилерійських установок (САУ) і самохідні зенітні установки. Про це було оголошено наприкінці квітня.

1 червня Шольц заявив, що Німеччина найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони. Проте він не уточнив, коли саме це станеться.

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