Україна отримає 7 самохідних гаубиць з Німеччини у червні – посол

Україна отримає 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 з Німеччини приблизно 22 червня. Про це в коментарі виданню «НВ» повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.



«Тому ситуація така: у нас є оголошення, які або зовсім не виконуються, або... Мова йдеться про дві обіцянки: 7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам – ми ці системи отримаємо десь 22 червня; і самохідні зенітні системи, так звані «Гепарди». Це теж стара зброя – 30 одиниць: 15 «Гепардів» – до кінця липня, ще 15 – до кінця серпня. Тобто лише 2 рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації», – сказав Мельник.

Раніше інформаційне агентство Reuters, посилаючись на заяву речника Міністерства оборони Німеччини, повідомляло, що у липні Німеччина передасть Україні перші 15 зенітних самохідних установок Gepard, призначених для прикриття сухопутних сил від повітряних атак.

Наприкінці квітня уряд Німеччини під тиском прихильників більш масштабної допомоги Україні вирішив виділити Києву сім самохідних артилерійських установок (САУ) і самохідні зенітні установки.

Україна також має отримати достатньо боєприпасів для зенітних установок Gepard. У Німеччині їх зняли з озброєння кілька років тому. Значна їхня кількість перебуває в арсеналах Бундесверу.

1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц, крім того, заявив, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони. Втім, офіційно наразі невідомо, які саме системи, скільки їх буде надано Україні і коли.

29 травня стало відомо, що уряд Німеччини надасть Україні грантову допомогу у розмірі 1 мільярд євро. Про це за підсумками переговорів з українським міністром фінансів Сергієм Марченком повідомила посол ФРН у Києві Анка Фельдхузен.



Німеччина і раніше після початку вторгнення надавала Україні фінансову підтримку. Водночас на адресу Берліна лунали звинувачення щодо небажання активно надавати Києву військову допомогу.

За даними видання «Українська правда», з 30 березня по 26 травня в Україну надійшли лише дві поставки зброї від федерального уряду Німеччини. Зокрема, у травні Німеччина надіслала 3000 протитанкових мін та ще 1600 спеціальних кумулятивних протитанкових мін. Обіцяні постачання важких озброєнь так і не розпочиналися.

У зв’язку з російським вторгненням армії України допомагають багато західних країн на чолі зі США та Великою Британією.