Путін не міг уявити, що світ так згуртується навколо України – глава Пентагону

Президент Росії Володимир Путін не міг уявити, що світ так швидко і впевнено згуртується навколо України, заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.



«Ми надали Україні допомогу в сфері безпеки з рекордною швидкістю, і весь світ бачить різницю на полі бою. Путін ніколи не міг уявити, що світ так швидко і впевнено згуртується навколо України», – написав він у твіттері.

У Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» 26 квітня відбулося засідання міжнародної Консультативної групи з питань оборони України, яку скликав міністр оборони США Ллойд Остін. Участь у заході взяли керівники оборонних відомств понад 40 країн світу.

Ллойд Остін заявив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ США, їхні союзники та партнери зобов’язалися надати Україні обладнання на понад 5 млрд дол.

Палата представників Сполучених Штатів 28 квітня підтримала проєкт закону про лендліз. 7 квітня Сенат США одноголосно схвалив законопроєкт, який дозволяє президенту Джо Байдену використати програму лендлізу для спрощення відправки військової допомоги Україні та країнам Східної Європи.

Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.