«Рамштайн»-зібрання: представники понад 40 країн обговорюють військову допомогу Україні

Засідання Консультативної групи щодо оборони України проходить у Німеччині. Цю зустріч вже назвали історичною. «Україна вірить у перемогу, їй треба допомогти», сказав відкриваючи зібрання міністр оборони США Ллойд Остін.

Представники понад 40-ка країн зібралися у Німеччині на авіабазі ВПС США «Рамштайн». Це вже щонайменше на десять країн більше, аніж досі нараховувалося серед тих, хто захотів підтримати Україну в її намаганні захиститися від широкомасштабного нападу Росії.

Україну на зустрічі представляє міністр оборони Олексій Резніков.

Від початку війни Росії проти України США і союзники із 30 країн зібрали для України військову допомогу на понад 5 млрд доларів, з яких 3,7 млрд надали США, повідомив відкриваючи зібрання міністр оборони США Ллойд Остін.

Головна мета засідання Консультативної групи, за визначенням очільника Пентагону, допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності України до майбутніх викликів.

Ллойд Остін наголосив, що Україна вразила світ своєю стійкістю, і якщо Росія веде війну через особисті амбіції Путіна, то Україна обороняється, захищаючи свій суверенітет і демократію.

«Але ставки виходять далеко за межі України і навіть Європи. Російське вторгнення є необґрунтованим, безвідповідальним і протиправним. Це атака проти світового порядку, заснованого на правилах. Це виклик для вільних людей по всьому світу… Країни-однодумці об’єднані у підтримці України у цій боротьбі проти імперської російської агресії», – сказав міністр оборони США.

Остін зазначив, що відвідавши напередодні Київ, переконався у невідкладності надання допомоги Україні, і додав, що все «більше столиць» поділяють цю думку.

Держсекретар США Блінкен і міністр оборони Остін стали найвищими американськими чиновниками, які відвідали столицю України з початку російського вторгнення наприкінці лютого.

Вони заявили президентові України Володимиру Зеленському та його радникам, що США виділять Україні військове фінансування на суму понад 300 мільйонів доларів та схвалили постачання боєприпасів на суму 165 мільйонів доларів.

«У нас була можливість безпосередньо продемонструвати нашу тверду постійну підтримку українського уряду та українського народу. На нашу думку, це був важливий момент – приїхати туди для детальної розмови віч-на-віч», – сказав Блінкен.

Ллойд Остін сказав, що Зеленський висловив глибоку вдячність за допомогу, що надається, і що «він налаштований на перемогу», а США «налаштовані на те, щоб допомогти їм перемогти».

Офіс українського президента пізніше оприлюднив кадри із зустрічі, на яких Блінкен дав високу оцінку «надзвичайній мужності, лідерству та успіху», яку досягла Україна, «відбиваючи цю жахливу російську агресію».

«Ми звикли бачити вас на відео по всьому світу, але здорово і приємно побачити вас особисто», – сказав Блінкен, посміхаючись.

Остін і Блінкен оголосили про виділення Україні та 15 країнам-союзникам та партнерам військового фінансування у розмірі 713 мільйонів доларів, з яких близько 322 мільйонів призначено Києву. Решта коштів буде розподілена між членами НАТО та іншими країнами, які надають Україні критично важливу військову допомогу з початку війни з Росією, повідомили офіційні особи.

Із Польщі Блінкен повернувся до Вашингтона, а Остін відправився до Рамштайну, на зустріч із міністрами оборони країн НАТО та інших країн-донорів.