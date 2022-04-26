Чи зупинить зброя Заходу наступ Росії на Донбас?

У той час як Росія розпочинає повномасштабну атаку на Схід України, Захід намагається постачати Києву сучасніше та більш важке озброєння. Чи допоможе воно стримати російську армію на Донбасі?

Україна кинула потужний виклик на полі бою і Росія відступила від півночі країни. Але експерти кажуть, що обсяг військової допомоги Заходу, ймовірно, визначить наступну і потенційно визначальну фазу війни.

Нещодавно Сполучені Штати схвалили додатковий пакет допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. Інші країни – від Словаччини до країн Балтії та Канади – також почали надсилати більш важке озброєння та озброєння більшої дальності, включаючи гаубиці, зенітні системи, протикорабельні ракети, ударні безпілотники, броньовані вантажівки, бронетранспортери та танки.

Новий рівень допомоги демонструє наскільки швидко просунулась підтримка Заходу протягом майже двох місяців війни. Коли 24 лютого російські війська вторглися в Україну, уряди західних країн очікували короткотривалу війну та надали Києву легке озброєння, включаючи гвинтівки, шоломи, засоби зв’язку та переносні зенітно-ракетні комплекси.

Проте успіх України на полі бою змусив західних чиновників змінити свою думку, оскільки тепер вони прагнуть озброїти Україну не лише для вирішальної битви в східному регіоні Донбасу, під час якої доведеться більше покладатися на танки та артилерію, а й для тривалої та важкої війни проти російських військ.

Щоб детальніше розібратися в цій темі, Радіо Свобода поспілкувалося з Гарваном Волшем, колишнім радником з питань безпеки Консервативної партії Великобританії та генеральним директором консультаційної групи Article7.

– Окрім нового етапу війни на Сході України, триває також логістична боротьба. Ми бачимо, що західні країни надають більше техніки українським військовим, оскільки вони готуються до боїв, у яких, ймовірно, більше покладатимуться на танки та артилерію. Як би Ви оцінили рівень допомоги Заходу Україні наразі та чи отримує Київ усе необхідне?

Україна не отримує стільки допомоги, скільки треба було б. Можливо її достатньо, адже українська армія використовує надану техніку надзвичайно ефективно, у них дуже високий бойовий дух, у них добре підготовлені війська, також вони спроможні захопити велику кількість російської техніки й надалі застосовувати її. Проте, допомога від Заходу надходить занадто повільно. Вона не на необхідному рівні.

Складається враження, що вони думали, що Україна довго не протримається, тому нічого й не надсилали. І, нарешті, вони вирішили надати важке озброєння, лише після того, як переступили через свій аргумент, що такий крок спровокує Росію.

Захід неправильно оцінив тактику та мотивацію Росії, а Росія цілком очевидно прагне до завойовницької війни. Ми бачимо це з масових вбивств у Бучі та інших містах. Захід дійсно повинен надати Україні все доступне озброєння, щоб вона могла боротися з цією надзвичайно агресивною військовою операцією і могла витіснити росіян з окупованої території.

– Яке озброєння Захід міг би відносно швидко поставити?

Ті види озброєння, яке США анонсувало кілька днів тому, це правильний крок, проте не в належних масштабах.

Нова артилерія є дуже корисною. Військових можна швидко навчити нею користуватися, їм можна також надати передові артилерійські снаряди, які має Захід і яких немає у росіян, завдяки чому ефективність артилерії значно збільшиться. Україна може мати у своєму розпорядженні радар для протидії вогню, щоб військові могли виявляти, звідки стріляє російська артилерія, і швидко її знищувати. Але вона їм потрібна у більшій кількості.

В Україні йтиме напружена битва і їй буде потрібна величезна кількість амуніції. Їм знадобиться багато амуніції для артилерії радянських часів, а також для артилерії західного зразка, у якої снаряди трохи інших розмірів. (З моменту інтерв’ю Вашингтон пообіцяв надати Україні ще 800 мільйонів доларів військової допомоги, включаючи додаткове важке озброєння – ред.)

– Оскільки війна не сповільнюється, здається неминучим, що Україні доведеться почати використовувати нове озброєння, яке постачають з країн НАТО. Адже її запаси техніки радянського та російського зразка вичерпані. Наскільки може бути важко навчити військових користуватися новою технікою?

– Це досить реально, коли йдеться про наземне обладнання, але ситуація ускладнюється, коли ми говоримо про авіацію. Щоб належним чином навчити пілотів керувати навіть винищувачами F-16 чи F-15. До того ж Україна потребує значної логістичної підтримки. Вони використовують пальне іншого зразка, інші запчастини, тому все це потрібно організувати і це потрібно зробити протягом наступних кількох місяців, нам необхідно вже зараз почати думати про те, як все це зробити.

І мова йде не тільки про постачання озброєння кінцевого використання, яке можна застосовувати в бою. Йдеться також про підтримку техніки в польових умовах, щоб його можна було відремонтувати, а оператори та механіки могли його обслуговувати.

– Як щодо логістичного боку питання, чи є у Заходу необхідні можливості для забезпечення потреб України вчасно? І як щодо питання постачання озброєння в Україну та на фронт?

– Можливості є, але їх треба реалізувати. Людей необхідно тренувати, створити нові склади для палива і нові мережі постачання і ми можемо це зробити. Це займе трохи часу, і Заходу потрібно змінити своє мислення і зрозуміти, що війна буде довгою, і Захід і Україна можуть перемогти, тому що вони мають набагато кращі економічні можливості та набагато кращі промислові потужності у порівнянні з Росією.

У довгостроковій перспективі боротьба розвивається на користь України. Але Захід має бути в змозі підтримати її, щоб вона дісталася до цієї довгострокової перспективи. Ми повинні допомогти їхнім збройним силам перейти на обладнання, яке можна поставляти у великих кількостях у довгостроковій перспективі і яке вони можуть використовувати надалі.

В Україні також дуже потужна вітчизняна оборонна промисловість. Таким чином, робота в цьому напрямку допоможе їхній вітчизняній оборонній промисловості адаптуватися до західних стандартів та до техніки НАТО. Так вони зможуть повноцінно діяти й в майбутньому фактично стати помітним постачальником зброї для Заходу.

– Схоже, ми все ще бачимо небажання деяких західних країн, зокрема Німеччини, постачати Україні важке озброєння, яке, як стверджують аналітики та чиновники, вона потребує. Ми спостерігаємо дискусії там, але чи бачите ви якісь зміни з цього питання в Берліні?

– У німецькому уряді точиться запекла внутрішня боротьба між міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок і міністром енергетики Робертом Хабеком, які представляють Партію зелених і мають набагато жорсткішу позицію щодо цього питання, проти канцлера Олафа Шольца, який є членом Соціал-демократичної партії (СДП).

Останнім канцлером від цієї партії був Герхард Шредер, який досі є членом правління російської енергетичної компанії «Роснефть» і який досі не подав у відставку. Також є інші люди з СДП, як-от Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент, якого не захотіли прийняти в Україні нещодавно, оскільки він вів занадто проросійську політику у минулому. Тож таку партію очолює Шольц. Я думаю, що він намагається її змінити, але доводиться боротися з жорстким протистоянням.

Зелені наполягають на агресивніших діях. Вони ведуть таку політику вже давно, як щодо енергетичних санкцій, так і щодо військових поставок. Отже, надія на Німеччину залишається, але їм потрібно продовжувати боротьбу та повернути в інший бік цей супертанкер. Це займе деякий час.

Більше того, у самих німців насправді не так багато військової техніки. У них був цей надзвичайний фонд у 100 мільярдів євро для поповнення своїх збройних сил, який оголосили після вторгнення Росії, але запаси боєприпасів надзвичайно низькі. Їхні танки не мають запчастин і їх не дуже багато.

Найкраще, що німці могли зробити зараз, — це припинити постачання нафти, і Бербок оголосила, що робота над цим почнеться до кінця цього року. Але це справді занадто повільно. Німеччина не залежить значно від російської нафти, але багато грошей, які Росія заробляє, припадає на продаж нафти, а не на газ, так як нафта набагато дорожча. Було б доцільно припинити поставки нафти і перейти до скорочення поставок газу, але це, очевидно, складніше.

Інша річ, яку Німеччина може зробити, це просто виділити гроші Україні, щоб вона могла купувати іншу зброю в тих країнах, які її насправді мають і можуть її постачати.

Німеччина також може прискорити процес надання дозволу на експорт зброї. У неї дуже добре оснащена оборонна промисловість, яка здатна виробити багато техніки, але процес схвалення продажу цієї техніки, особливо в зонах бойових дій, неймовірно довгий і складний, і їм потрібно покінчити з цією бюрократією. Зараз ця німецька бюрократія йде на користь Росії.