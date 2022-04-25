Концерн Rheinmetall просить дозвіл в уряду Німеччини на постачання Києву 88 танків – ЗМІ

Німецький концерн Rheinmetall запросив в уряду Німеччини дозвіл на постачання Києву 88 танків Leopard 1A5.

Як пише німецька газета Die Welt, посилаючись на документи, з якими змогли ознайомитися журналісти, концерн може відправити перші 22 танки вже протягом кількох тижнів, а решту – до кінця року. Але для цього йому необхідно отримати дозвіл уряду ФРН – за яким представники Rheinmetall вже офіційно звернулися до адміністрації канцлера Олафа Шольца.

За інформацією Reuters, Rheinmetall також офіційно попросив в уряду дозволу на постачання Україні 100 БМП Marder – хоча пресслужба концерну поки що відмовилася коментувати ці повідомлення.

Танки Leopard 1 різних модифікацій були на озброєнні Бундесверу до 2010 року, потім їм на зміну прийшли принципово нові Leopard 2. Однак і Leopard 1 досі перебуває на озброєнні армій багатьох країн світу і постійно модернізується.

Також 25 квітня з’явилися повідомлення, що Варшава передала Києву кілька старих радянських танків Т-72 – що опосередковано підтвердив польський прем’єр Матеуш Моравецький. Натомість Польща має отримати від Великої Британії відносно нові танки Challenger 2.