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Берлін вирішив не говорити публічно про зброю Україні і пообіцяв допомогу з обслуговуванням військової техніки

Анналена Бербок зауважила, що Німеччина вирішила не оприлюднювати військові поставки Україні

Берлін обіцяє допомогти Україні з обслуговуванням військової техніки та інструктажем, повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

«Якщо партнери доставлятимуть артилерію, яку ми більше не можемо доставляти, ми допоможемо з навчанням і технічним обслуговуванням», – сказала вона.

Бербок також повідомила, що Німеччина вирішила не оприлюднювати військові поставки Україні.

«Ми поставили протитанкові ракети, «Стінгери» та інші речі, про які ніколи не говорили публічно, щоб ці поставки могли відбутися швидко», — сказала міністр, яку цитує агенція Reuters.

11 квітня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала надати Україні важке озброєння.

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