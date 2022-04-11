Голова МЗС Німеччини закликала надати Україні важке озброєння

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 11 квітня закликала західні країни надати Україні важке озброєння.

«Зрозуміло: Україні потрібно більше військової техніки, особливо важкого озброєння. І зараз не час для відмовок, зараз час для креативності й прагматизму», – сказала Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Вона додала, що «жах, який ми бачимо щодня» у війні Росії проти України, зробив потребу в таких поставках «більш ніж зрозумілою».

Тим часом, німецька збройова корпорація Rheinmetall заявила про готовність постачати Україні важке озброєння, включаючи танки, пише газета Handelsblatt.

Як повідомляє видання, йдеться про кілька десятків танків «Леопард 1», списаних із озброєння Бундесвером, який використовує більш сучасні танки.

Умова постачання – схвалення уряду Німеччини, якого поки що немає. Слова Бербок можуть бути свідченням того, що ця позиція почала змінюватися.

До російського вторгнення 24 лютого Німеччина – на відміну від низки країн – відмовлялася постачати Україні озброєння. Потім цю заборону було знято.