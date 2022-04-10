Кулеба нагадав Франції та Німеччині про «стратегічну помилку» 2008 року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ухвалене у 2008 році рішення Німеччини та Франції про відмову Україні у вступі до НАТО було «стратегічною помилкою».

«Якби ми були членом НАТО, цієї війни не було б», – сказав Кулеба в шоу американського телеканалу NBC Meet the Press, яке виходить в ефір 10 квітня.

«Стратегічна помилка Німеччини та Франції, які відкинули зусилля США та інших союзників залучити Україну, – це те, за що ми платимо. Ціну за цю помилку платять не Німеччина чи Франція, а Україна», – сказав Кулеба.

Раніше цього тижня, реагуючи на аналогічні звинувачення з боку президента України Володимира Зеленського, колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що вважає правильним рішення НАТО не приймати Україну до альянсу в 2008 році, але аргументів на підтримку цієї позиції не навела.

«Анґела Меркель підтримує своє рішення у зв’язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті», – сказав речник Меркель, якого цитує агентство dpa.

«З огляду на звірства, виявлені в Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду і міжнародного співтовариства підтримати Україну і покласти край варварству й війні Росії проти України мають повну підтримку з боку колишнього канцлера», – додав речник.

Зеленський перед тим згадав про Бухарестський саміт НАТО – 3 квітня виповнилося 14 років із його проведення в 2008 році. «Тоді (у 2008 році – ред.) був шанс забрати Україну з сірої зони на сході Європи, з сірої зони між НАТО й Росією, сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут все дозволено, навіть найстрашніші воєнні злочини. За оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, в 2008 році була захована відмова приймати Україну в альянс», – сказав президент.

Він назвав цю відмову «помилковим розрахунком» і пов’язав її з початком російської агресії в 2014 році та повномасштабною агресією в лютому 2022 року. Зеленський згадав тодішніх лідерів Німеччини та Франції – Анґелу Меркель та Ніколя Саркозі.