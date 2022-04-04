Президент Зеленський відвідав Бучу – пресслужба

4 квітня президент України Володимир Зеленський відвідав звільнене від російських військ місто Буча, що на Київщині. Це у коментарі Радіо Свобода підтвердив його речник Сергій Никифоров.

Також він підтвердив інформацію, викладену радником міністра МВС Антона Геращенка, щодо деталей цього візиту.

За словами Геращенка, у Бучі президент Зеленський оглянув дорогу зі знищеною російською військовою технікою та поспілкувався з місцевими жителями.

«Під час сьогоднішньої поїздки до Бучі кореспондент Бі-Бі-Сі запитав у Зеленського, чи вважає він усе ще можливим обговорення миру з Росією. Відповідь президента: «Так, бо Україна має здобути мир. Ми у Європі 21 сторіччя. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля», – цитує Зеленського Антон Геращенко.

Пресслужба президента пообіцяла згодом надати фото- та відеоматеріали перебування Володимира Зеленського до Бучі.

3 квітня президент України заявив, що «на нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили».

Він також наголосив, що ухвалив рішення створити «спеціальний механізм правосуддя» для розслідування воєнних злочинів на окупованих територіях. Він передбачає спільну роботу українських та міжнародних фахівців, слідчих прокурорів та суддів.

Зеленський припустив, що докази схожих злочинів будуть знайдені і в інших окупованих регіонах після їх звільнення.

Росія 3 квітня заперечила відповідальність своїх військ за загибель мирних жителів у місті Буча і заявила, що Україна влаштувала постановку для західних засобів інформації.