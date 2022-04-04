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Макрон: після вбивств у Бучі потрібні нові санкції проти Росії

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив 4 квітня, що необхідне додаткове посилення санкцій проти Росії після отримання чітких ознак відповідальності російських військ за вбивства мирних жителів в українському місті Буча.

«Те, що сталося в Бучі, вимагає нового раунду санкцій і дуже чітких заходів», – сказав Макрон радіо France Inter.

Ці нові санкції мають бути спрямовані проти вугільної та нафтовидобувної галузей російської економіки, сказав Макрон.

Росія 3 квітня заперечила відповідальність своїх військ за загибель мирних жителів у місті Буча і заявила, що Україна влаштувала постановку для західних засобів інформації.

Російська економіка увійшла в найтяжчу кризу з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Це сталося після того, як Сполучені Штати та їхні союзники запровадили санкції через вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

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