Вулиці Бучі всіяні тілами цивільних осіб після російської окупації – фотосвідчення

У перші дні квітня низка журналістів змогли потрапити в найбільші міста Київської області одразу після їх звільнення.



На шокуючих кадрах, зроблених агентствами Reuters, AFP та іншими медіа, видно тіла загиблих цивільних, якими всіяні вулиці Бучі – раніше густонаселеного міста-сателіта української столиці. У деяких загиблих – зв’язані руки.

У Бучі поховано 280 людей у братських могилах, повідомив AFP мер Бучі Анатолій Федорук. Про воєнні злочини на захоплених Росією територіях повідомляла правозахисна організація Human Rights Watch: серед них були випадки розстрілу цивільних у Бучі на початку березня.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також опублікував фото загиблих, назвавши це «найстрашнішими злочинами нацизму», які повернулися до Європи і були скоєні Росією. Офіційної реакції Москви на ці факти поки не надходило.

Попри постійні ракетні обстріли українських міст і захоплення населених пунктів на півночі, півдні і сході України, влада Росії стверджує, що її цілями є знищення військової інфраструктури і «звільнення Донбасу».

З початку масштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 10 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. ООН задокументувала вбивство 1276 цивільних осіб у період з 24 лютого до 31 березня. Ці дані не є повними щодо кількості загиблих.