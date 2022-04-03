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Вулиці Бучі всіяні тілами цивільних осіб після російської окупації – фотосвідчення

У перші дні квітня низка журналістів змогли потрапити в найбільші міста Київської області одразу після їх звільнення.

На шокуючих кадрах, зроблених агентствами Reuters, AFP та іншими медіа, видно тіла загиблих цивільних, якими всіяні вулиці Бучі – раніше густонаселеного міста-сателіта української столиці. У деяких загиблих – зв’язані руки.

У Бучі поховано 280 людей у братських могилах, повідомив AFP мер Бучі Анатолій Федорук. Про воєнні злочини на захоплених Росією територіях повідомляла правозахисна організація Human Rights Watch: серед них були випадки розстрілу цивільних у Бучі на початку березня.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також опублікував фото загиблих, назвавши це «найстрашнішими злочинами нацизму», які повернулися до Європи і були скоєні Росією. Офіційної реакції Москви на ці факти поки не надходило.

Попри постійні ракетні обстріли українських міст і захоплення населених пунктів на півночі, півдні і сході України, влада Росії стверджує, що її цілями є знищення військової інфраструктури і «звільнення Донбасу».

З початку масштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 10 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. ООН задокументувала вбивство 1276 цивільних осіб у період з 24 лютого до 31 березня. Ці дані не є повними щодо кількості загиблих.

На шокуючих кадрах, зроблених агентством Reuters та іншими медіа, видно тіла загиблих цивільних, якими всіяні вулиці Бучі &ndash; раніше густонаселеного міста-сателіта української столиці. У деяких загиблих &ndash; зв&rsquo;язані руки
1 На шокуючих кадрах, зроблених агентством Reuters та іншими медіа, видно тіла загиблих цивільних, якими всіяні вулиці Бучі – раніше густонаселеного міста-сателіта української столиці. У деяких загиблих – зв’язані руки
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У Бучі поховано 280 людей у братських могилах, повідомив AFP мер Бучі Анатолій Федорук
5 У Бучі поховано 280 людей у братських могилах, повідомив AFP мер Бучі Анатолій Федорук
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Про воєнні злочини на захоплених Росією територіях повідомляла правозахисна організація Human Rights Watch: серед них були випадки розстрілу цивільних у Бучі на початку березня
7 Про воєнні злочини на захоплених Росією територіях повідомляла правозахисна організація Human Rights Watch: серед них були випадки розстрілу цивільних у Бучі на початку березня
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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також опублікував фото загиблих, назвавши це &laquo;найстрашнішими злочинами нацизму&raquo;, які повернулися до Європи і були скоєні Росією. Офіційної реакції Москви на ці факти поки не надходило
10 Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також опублікував фото загиблих, назвавши це «найстрашнішими злочинами нацизму», які повернулися до Європи і були скоєні Росією. Офіційної реакції Москви на ці факти поки не надходило
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З початку масштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 10 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. ООН задокументувала вбивство 1276 цивільних осіб у період з 24 лютого до 31 березня. Ці дані не є повними щодо кількості загиблих
14 З початку масштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 10 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. ООН задокументувала вбивство 1276 цивільних осіб у період з 24 лютого до 31 березня. Ці дані не є повними щодо кількості загиблих

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