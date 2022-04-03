Зеленський запрошує Меркель і Саркозі відвідати Бучу і «побачити, до чого призвела політика поступок Росії»

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував виявлені докази вбивств цивільного населення в Бучі та інших містах навколо Києва.

«На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили», – заявив він.

Перейшовши на російську, Зеленський звернувся до матерів російських солдатів:

«Навіть якщо ви ростили мародерів, то як вони стали ще й катами? Ви не могли не знати, що всередині у ваших дітей, не могли не помітити, що вони позбавлені всього людського, немає душі, немає серця. Вони вбивали свідомо і залюбки. Я хочу, щоб все керівництво РФ побачило, як виконуються їхні накази: такі накази, таке виконання і солідарна відповідальність… Ось так тепер буде сприйматися ваша держава. Це ваш образ. Ваша культура і людське обличчя загинули разом із українцями й українками, до яких ви прийшли».

Зеленський повідомив, що ухвалив рішення створити «спеціальний механізм правосуддя» для розслідування воєнних злочинів на окупованих територіях. Він передбачає спільну роботу українських та міжнародних фахівців, слідчих прокурорів та суддів.

Президент висловив думку, що механізм дозволить притягти до відповідальності людей, які «розв’язали або будь-яким чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей». Він передбачає співпрацю Міністерства закордонних справ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, Служби безпеки України, розвідки та інших структур. Він закликав міжнародних партнерів України долучитися до цієї роботи.

Зеленський припустив, що докази схожих злочинів будуть знайдені і в інших окупованих регіонах після їх звільнення.

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«Воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і на Раді безпеки ООН у вівторок. Обов’язково буде і новий санкційний пакет проти Росії, але впевнений, що цього замало», – сказав він.

Водночас голова держави згадав про Бухарестський саміт – 3 квітня виповнюється 14 років із його проведення в 2008 році. Зеленський вказав на необхідність висновків про «політичну поведінку, яка фактично дозволила цьому злу прийти на нашу землю».

«Тоді (у 2008 році – ред.) був шанс забрати Україну з сірої зони на сході Європи, з сірої зони між НАТО й Росією, сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут все дозволено, навіть найстрашніші воєнні злочини. За оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, в 2008 році була захована відмова приймати Україну в Альянс», – вважає президент.

Він назвав цю відмову «помилковим розрахунком» і пов’язав її з початком російської агресії в 2014 році та повномасштабною агресією в лютому 2022 року. Зеленський згадав тодішніх лідерів Німеччини та Франції – Анґелу Меркель та Ніколя Саркозі.

«Я запрошую пані Меркель, пана Саркозі відвідати Бучу і побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно: ми не звинувачуємо Захід, нікого, окрім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей, і тих, хто віддав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість, про те, яким був шлях до такої Бучі, такого Гостомеля, Харкова, Маріуполя. У нас немає нерішучості, в якому б блоці й поза блоком ми не були», – сказав він.

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Президент додав, що в Бучі вже працюють державні служби, які відновлюють постачання електрики, води, роботу медичних установ та інфраструктуру.

«Ми переможемо в цій війні, навіть якщо окремі політики так і не зможуть перемогти нерішучість, яку вони передають наступникам разом зі своїми посадами», – заявив Зеленський.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук 2 квітня повідомив, що під час окупації міста російськими військами було розстріляно близько 300 місцевих мирних жителів. Близько 280 людей було скинуто в братську могилу, а решту залишили на вулиці.

Міністерство оборони повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.