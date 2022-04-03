Російська агресія знищила понад 13% українських доріг – «Укравтодор»

Понад 13% українських доріг знищені внаслідок повномасштабної російської агресії, повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») 3 квітня. Про це заявив заступник голови відомства Андрій Івко в Україському медіа-центрі.

За його словами, бойові дії знищили 23 тисячі кілометрів доріг публічного призначення із загальних 170 тисяч кілометрів. Крім того, зруйновані 273 рукотворних споруд, в тому числі мости та шляхопроводи.

«Загальна сума (збитків – ред.), як ми обрахували, складає 874 мільярди гривень. Іншими словами, ця сума необхідна, щоб відновити рукотворні споруди та дороги, зруйновані у ході цієї війни, в тому числі 835 мільярдів гривень на дороги і 39 мільярдів на мости», – сказав Івко.

Читайте також: На відновлення Маріуполя знадобиться щонайменше 10 мільярдів доларів – міська рада

Він також вказав на загрозу, яку становлять заміновані дороги. Крім того, додають в «Укравтодорі», навантаження на дороги зростає через евакуацію цивільних.

За даними Міністерка економіки, станом на 28 березня одноразові збитки української економіки склали 564,9 мільярдів доларів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».