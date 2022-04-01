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Рада схвалила закон про повне гарантування банківських вкладів на час війни

Верховна Рада схвалила закон, що гарантує повне відшкодування суми банківських вкладів фізичним особам на час дії воєнного стану та протягом протягом 3 місяців після його завершення. Про це в telegram повідомив голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 тисяч гривень.

Нині маскимальна сума відшкодування – 200 тисяч гривень.

Крім того, до Фонду гарантування вкладів приєднується Ощадбанк.

«Це відповідає міжнародним стандартам, якими передбачена обов’язкова участь у системі гарантування всіх банківських установ, що залучають вклади, а також відкриває перед Ощадбанком нові можливості з залучення у капітал інвестицій Європейського банку реконструкції та розвитку», – повідомили у Фонді гарантування вкладів і додали, що приєднання Ощадбанку було закладено в законодавстві ще у 2001 році, у прикінцевих положеннях закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

В Україні від 24 лютого введено воєнний стан після масштабного вторгнення Росії.

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