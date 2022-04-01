Виступ президентки Європарламенту і понад 20 законопроєктів – Рада провела чергове засідання

Верховна Рада України 1 квітня провела чергове пленарне засідання в закритому режимі, під час якого розглянула понад 20 законопроєктів та заслухала виступ президентки Європарламенту Роберти Мецоли.

Зокрема, депутати ухвалили закони про поліпшення організації та ведення руху опору, а також комплектування та соціального забезпечення тероборони.

Також парламент установив додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Окрім того, було розглянуте питання щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації постраждалих унаслідок збройної агресії Росії та належних умов для лікування військовослужбовців за умов воєнного стану.

Спільний брифінг голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та президентки Європарламенту Роберти Мецоли

Парламентарі також встановили рівень винагород за добровільну передачу ЗСУ бойової техніки держави-агресора і приєднали Ощадбанк до системи гарантування вкладів фізичних осіб. А ще депутати збільшили податкове навантаження для компаній, які продовжують працювати в Росії і уточнили коло резидентів Росії, у яких вилучатимуть майно в Україні.

Із трибуни Верховної Ради виступила президентка Європарламенту Роберта Мецола. У своїй промові вона, зокрема, згадала про військову, фінансову і гуманітарну допомогу Україні, а також про посилення санкцій щодо Росії.

Загалом Верховна Рада за час воєнного стану зібралася уже впʼяте. Із міркувань безпеки всі засідання проводять у закритому режимі та без попереднього оголошення їхньої точної дати і місця.