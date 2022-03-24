З парламентської фракції ОПЗЖ продовжують виходити депутати: ще мінус 5

Із фракції «Опозиційна платформа – За життя» продовжують виходити депутати: 24 березня під час закритого засідання Верховної Ради про таке рішення оголосили Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько.

15 березня стало відомо, що зі складу фракції «Опозиційна платформа – За життя» вийшли чотири депутати: Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Вадим Столар та Олександр Фельдман.

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У коментарі Радіо Свобода Вадим Столар зазначив, що заяву на вихід з фракції написав ще 24 лютого, а Олександр Фельдман пояснив, що його рішення було зумовлене тим, що політичні заяви ОПЗЖ суперечать реальності, і він цього не поділяє.

У ОПЗЖ Радіо Свобода тоді повідомили, що вважають вихід депутатів із фракції наслідком переформатування влади всередині неї.

«Це – відповідь депутатів-утікачів на те, що політрада під головуванням Бойка на період воєнного часу підпорядкувала керівнитво фракції та партії під тих, хто залишився в Україні», – так у коментарі Радіо Свобода відреагував на вихід колег із фракції член ОПЗЖ Нестор Шуфрич, додавши, що має на увазі насамперед Вадима Столара та Ігоря Абрамовича.

Вадим Столар такі закиди заперечує. Ігор Абрамович на запитання Радіо Свобода про це не відповів.

У ОПЗЖ також наголосили, що «депутати, які виявили слабкість, зрадили своїх виборців та товаришів, будуть виключені з партії».