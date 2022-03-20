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Зеленський «розколов суспільство» – голова Держдуми Росії про зупинення діяльності ОПЗЖ та ще 10 партій

Голова Державної думи РФ Вʼячеслав Володін (л) і російський лідер Володимир Путін, архівне фото, 2020 рік

Голова Державної думи РФ Вʼячеслав Володін назвав рішення української влади зупинити на час воєнного стану діяльність проросійських партій «черговою помилкою Зеленського». Політик вважає, що таким чином український президент «розколов суспільство».

«Звичайна для київської влади практика затикання рота неугодним. Так, без суду, можна оголошувати ворогами кожного, хто говорить про свавілля режиму, який узяв у заручники український народ», – написав Володін у своєму телеграм-каналі.

Раніше цього тижня кілька впливових депутатів українського парламенту заявили про вихід із фракції «Опозиційної платформи – За життя». Про саморозпуск фракції цієї політичної сили оголосили і в кількох радах місцевого рівня.

Рада національної безпеки і оборони зупиняє на час воєнного стану діяльність низки партій, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про це він розповів у своєму зверненні в ніч проти 20 березня.

«Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху, але отримає жорстку відповідь, а тому РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну, розв’язану Російською Федерацією, та зв’язки деяких політичних структур із цією державою: призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану», – розповів він.

За словами президента, йдеться про такі партії:

  • «Опозиційна платформа – За життя»
  • «Партія Шарія»
  • «Наші»
  • «Опозиційний блок»
  • «Ліва опозиція»
  • «Союз лівих сил»
  • «Держава»
  • «Прогресивна соціалістична партія України»
  • «Соціалістична партія України»
  • партія «Соціалісти»
  • «Блок Володимира Сальдо»

Зеленський додав, що Міністерство юстиції отримало доручення невідкладно вжити заходів щодо заборони діяльності цих політичних сил.

Станом на 10 березня Державне бюро розслідувань розслідувало 38 кримінальних проваджень щодо допомоги Росії українськими посадовцями і правоохоронцями. Усі вони відкриті за статтею про державну зраду.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, попри численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

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