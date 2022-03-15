Рушниці, гранати і пістолет: ДБР вилучило зброю у народних депутатів від ОПЗЖ

Державне бюро розслідувань провело обшуки у народних депутатів «Опозиційної платформи – За життя», які, за даними ДБР, «незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України».

«Слідчі дії проводились у межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України», – повідомили в ДБР 15 березня.

Зокрема, правоохоронці вилучили:

у Вадима Рабіновича – три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах;

у Віктора Чорного – 2 гранати (Ф-1 та РГД-5);

у Олега Волошина – пістолет.

У час війни, згідно з даними Верховної Ради, близько 20 народних депутатів перебувають за кордоном.

Наразі офіційно відомо про щонайменше двох таких парламентарів: це – представник «Опозиційної платформи – За життя» Вадим Столар та вже колищній її член Ілля Кива.

У коментарі Радіо Свобода Вадим Столар пояснив, що виїхав з України ще до початку широкомасштабної військової агресії Росії і наразі перебуває у Варшаві, де займається запуском глобального хабу, який спрямовуватиме допомогу Україні з усього світу. Столар обіцяє повернутися до України.

До початку широкомасштабної військової агресії Росії в Україні виїхав і Ілля Кива: спочатку його зафіксували у Іспанії, а 28 лютого журналісти «Схеми.News» (Радіо Свобода) помітили його у Росії.

За кордоном може перебувати і ще один представник ОПЗЖ Віктор Медведчук, який утік з-під домашнього арешту. Однак точне місце перебування Медведчука наразі не встановлене.

Ще один народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак виїхав з України ще торік. На момент вильоту щодо нього, трьох його телеканалів, а також літака, яким він користувався, були накладені санкції РНБО. Відтоді Козак в Україну не повертався.