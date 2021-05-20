Тарас Козак залишив Україну літаком, яким користується білоруський олігарх Воробей – «Схеми»

Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, проти якого через наближеність до режиму Олександра Лукашенка Європейський союз запровадив санкції у зв’язку із фальсифікаціями президентських виборів у Білорусі 2020 року. На момент вильоту з України щодо Козака та на три його телеканали, а також на літак, яким він користувався, були накладені санкції РНБО. З того часу народний депутат не повертався, повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) у розслідуванні «Кум Путіна, олігарх Лукашенка».
Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Тарас Козак, за інформацією джерела «Схем» зі сфери авіаперевезень та у силовій структурі, 24 лютого перебував на борту літака Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA.
«Коли літак вже готувався на зліт, спочатку його розвернули, а пасажирів повернули до терміналу. Згодом і пасажирів, і борт таки випустили в напрямку Мінська. Звідки літак одразу полетів до Москви. Серед пасажирів був підсанкційний народний депутат Тарас Козак. Відтоді в Україну соратник Медведчука більше не повертався», – йдеться у розслідуванні.
Відколи і щодо самого Козака, і на компанію, які належить літак, яким він раніше користувався, були накладені санкції РНБО, схоже, нардеп втратив можливість використовувати звичний для себе літак і знайшов йому заміну – Embraer 650 з бортовим номером ОЕ-ITA.
Як виявили «Схеми», цей літак регулярно базується у Мінську і ним користується не тільки родини Козака та Медведчука, але й білоруський олігарх Микола Воробей та чільні менеджери його компаній.
17 січня цього року, відповідно до даних джерела журналістів у силовій структурі, син дружини Медведчука Богдан Марченко разом з Тарасом Козаком та його цивільною дружиною Наталією Лавренюк полетіли з Києва до білоруського міста Вітебськ, а звідти борт рушив до Москви.
14 лютого Козак летів із Києва до Мінська у компанії Алли Пінчук, яка працює керівницею компанії «Красний бор», що пов’язана з усіма ключовими активами олігарха Вороб’я.
19 лютого цей же нардеп летів із Мінська в Київ з Олександром Храмцовим – директором «Нафтобітумного заводу», пов’язаного із Миколою Вороб’єм.
15 березня цього року, відповідно до інформації джерел «Схем» зі сфери авіаперевезень, Воробей перебував на борту Embraer 650, який прямував з Мінська до Києва. Тоді білоруський бізнесмен перебував в українській столиці кілька годин, а повертався до Мінська із сумками з наліпками з літерою «Т».
«Виходить, що білоруський олігарх, який перебуває під санкціями в Європейському союзі, близький до режиму Лукашенка та пов’язаний з Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком настільки, що вони користуються одним літаком і тримають рахунки в його банку, не потрапив під санкції РНБО навіть після того, як під них потрапили і Козак, і Медведчук», – йдеться у розслідуванні.
Зокрема, наголошують журналісти, частина продуктопроводу «Самара-Західний напрямок», який українська держава повернула у власність рішенням РНБО, належала саме Вороб’ю. Цей продуктопровід забезпечував постачання дизельного пального з Росії та Білорусі до України та Європи.
За останні три роки соратник Медведчука Тарас Козак придбав в Україні три телеканали 112 Україна, News One та ZIK. Операції щодо купівлі двох із них здійснювались через «Абсолютбанк», який належить Вороб’ю.
Наприкінці 2020-го року Микола Воробей, як один з представників режиму Олександра Лукашенка, потрапив під санкції Європейського союзу, які були запроваджені через фальсифікації президентських виборів у Білорусі 2020 року.
Ані Тарас Козак, ані Микола Воробей на запити журналістів не відповіли.
19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».
Віктору Медведчуку, нині – голові партії «Опозиційна платформа – За життя», 12 травня повідомили про підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.
13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.
20 травня той же суд дав дозвіл на затримання Тараса Козака, повідомили в СБУ.
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