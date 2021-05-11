На тлі обшуків у Медведчука Венедіктова підписала підозри двом депутатам, яких назвала «М і К»

Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила про те, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам нинішнього складу парламенту.

«Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі. За результатами вивчення зібраних матеріалів справи, я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим «парламентарям» про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних», – повідомила Венедіктова у фейсбуці.

У ЗМІ називають цими «М і К» народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Радіо Свобода намагається з’ясувати, чи відповідає дійсності така інформація. Офіційного підтвердження поки немає.

Венедіктова додала, що «народні депутати М І К підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму».

«За результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою», – повідомила генпрокурор.

Раніше сьогодні в СБУ Радіо Свобода підтвердили, що в будинку проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки. Деталі у відомстві обіцяли надати пізніше. Сам політик чи його оточення про це нічого публічно не заявляли.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».

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