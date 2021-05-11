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11 травня 2021, Київ 16:35
Новини | Політика

На тлі обшуків у Медведчука Венедіктова підписала підозри двом депутатам, яких назвала «М і К»

У ЗМІ називають цими «М і К» народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Радіо Свобода намагається з’ясувати, чи відповідає дійсності така інформація

Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила про те, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам нинішнього складу парламенту.

«Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі. За результатами вивчення зібраних матеріалів справи, я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим «парламентарям» про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних», – повідомила Венедіктова у фейсбуці.

У ЗМІ називають цими «М і К» народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Радіо Свобода намагається з’ясувати, чи відповідає дійсності така інформація. Офіційного підтвердження поки немає.

Венедіктова додала, що «народні депутати М І К підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму».

«За результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою», – повідомила генпрокурор.

Раніше сьогодні в СБУ Радіо Свобода підтвердили, що в будинку проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки. Деталі у відомстві обіцяли надати пізніше. Сам політик чи його оточення про це нічого публічно не заявляли.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».

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