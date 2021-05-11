В СБУ підтверджують обшуки у Медведчука

У Службі безпеки України підтвердили Радіо Свобода, що в будинку проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки.

«Обшуки відбуваються. Вичерпні коментарі з цього приводу будуть надані згодом», – повідомили в пресслужбі СБУ.

Видання ZN.UA раніше сьогодні повідомляло, посилаючись на джерела в СБУ, що обшуки відбуваються у київському будинку Медведчука на вулиці Монтажників. Там, зазначають журналісти, політик разом із сім’єю мешкає тимчасово, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

Джерело ZN.UA повідомило виданню, що зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ «Альфа». Зокрема, на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.

Віктор Медведчук поки не коментував обшуки.