Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
11 травня 2021, Київ 16:33
Новини | Політика

В СБУ підтверджують обшуки у Медведчука

За даними ЗМІ, обшуки відбуваються у київському будинку Віктора Медведчука на вулиці Монтажників

У Службі безпеки України підтвердили Радіо Свобода, що в будинку проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки.

«Обшуки відбуваються. Вичерпні коментарі з цього приводу будуть надані згодом», – повідомили в пресслужбі СБУ.

Видання ZN.UA раніше сьогодні повідомляло, посилаючись на джерела в СБУ, що обшуки відбуваються у київському будинку Медведчука на вулиці Монтажників. Там, зазначають журналісти, політик разом із сім’єю мешкає тимчасово, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

Джерело ZN.UA повідомило виданню, що зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ «Альфа». Зокрема, на відповідній території розташовані кілька будівель, обнесених одним парканом.

Віктор Медведчук поки не коментував обшуки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG