Медведчук за рік збагатів удвічі – «Схеми»

Грошові активи родини Віктора Медведчука у 2020 році зросли вдвічі порівняно з 2019 роком. Більшість заощаджень зберігається в російських рублях у білоруському банку. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», які проаналізували декларації політика за 2019 та 2020 роки.

За підрахунками журналістів, які проводилися з урахуванням актуального курсу валют за відповідні періоди, у 2019 році грошові активи родини Віктора Медведчука склали 7 017 878 євро, а у 2020 році вдвічі більше – 14 420 848 євро. При цьому якщо у 2019 році родина політика зберігала гроші переважно у євро і гривнях, то у 2020 році найбільша сума зберігається на рахунку Оксани Марченко в білоруському «Абсолютбанку» і в російських рублях – понад 784 мільйонів (майже 9,5 мільйона євро). Власником «Абсолютбанку» є білоруський олігарх Ніколай Воробей, який в 2019 році став співвласником частини нафтопродуктопроводу в Україні (української компанії Прикарпатзахідтранс). Громадська організація «Центр протидії корупції» називає Воробея «банкіром» Медведчука і його соратника Тараса Козака.

Також журналісти помітили й інші зміни в декларації: зокрема, Медведчук вказав, що його дружина Оксана Марченко більше не є бенефіціарною власницею російського мікропідприємства «Основы инвестиций» і фінансової компанії «Тренд Оптима». Також зі списку підконтрольних родині компаній зникли Salaminia Commercial Ltd (Британські Віргінські острови) та Protogems Investments Ltd (Кіпр).

Натомість Віктор Медведчук засвідчив, що в Оксани Марченко з’явилися ще дві компанії в Росії, повязані з нафтовим бізнесом. Ідеться про ООО «Югтранс-НЗНП» (компанія-перевізник) і ООО «НЗНП Инжиниринг». «НЗНП Инжиниринг» – будівельна фірма, яка, як з’ясували «Схеми» у березні 2021 року, виступає замовником робіт з модернізації «Новошахтинського заводу нафтопродуктів». Модернізація має забезпечити виробництво бензину стандарту Євро-5. Сам завод перебуває під дією українських санкцій з лютого 2021 року за нібито постачання нафтопродуктів в ОРДЛО, однак менеджмент «НЗНП» це заперечує.

Наприкінці березня 2021 «Схеми» у співпраці з міжнародним Проєктом розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікували розслідування про те, як родини українських політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака одразу після завершення Революції гідності, у перші дні силової анексії Кримського півострова за безцінь отримали під контроль частину «Новошахтинського нафтопереробного заводу» у Росії, який згодом приносив їм щороку десятки мільйонів доларів. Завод потрапив до сотні найбільших підприємств у рейтингу російського Forbes. Продукція «НЗНП», як з’ясували «Схеми», постачається в тому числі в анексований Росією Крим і в США.

«Схеми» звернулись до Віктора Медведчука за коментарем та очікують на відповідь.