Підсанкційний нафтопереробний завод Медведчука-Марченко модернізують: хочуть там випускати бензин Євро-5

Російська компанія «НЗНП Инжиниринг», бенефіціарним власником якої є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, підписала із науково-дослідним інститутом нафти та газу «Петон» (Росія) угоду про початок будівництва третьої і четвертої черги «Новошахтинського заводу нафтопродуктів», більшою часткою якого також володіє Марченко і який потрапив під українські санкції. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» з посиланням на пресслужбу НИПИ НГ «Петон».

«Комплекс виробництва автомобільних бензинів включає в себе секцію гідроочищення нафти, секцію «Пенекс» і секцію каталітичного риформінгу і призначений для виробництва автомобільних бензинів, що відповідають екологічним вимогам Євро-5. Термін реалізації проєкту – грудень 2023 року», – ідеться у пресрелізі від 12 березня.

У липні 2020-го «НЗНП Инжиниринг» та науково-дослідний інститут «Петон» підписали контракт на проєктування комплексу глибокої переробки нафти, а в грудні 2020 року відбувся офіційний захід «Забивка першої палі».

«Новошахтинський завод нафтопродуктів» – російське акціонерне товариство у Ростовській області. Завод здійснює неглибоку переробку нафти. Його продукція – бітум, мазут і газойль (аналог дизпалива). При цьому НЗНП успішний – він потрапив до сотні найбільших підприємств у рейтингу російського Forbes.

Більшою часткою заводу володіє Оксана Марченко. Журналісти програми «Схеми» встановили, що нафтопродукти АО «НЗНП», попри жорсткі санкції США, накладені на Віктора Медведчука у 2014 році, постачаються у порт Х’юстона для американської корпорації Exxonmobil, а також у анексований Росією Крим.

19 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо застосування санкцій проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, цивільної дружини народного депутата Тараса Козака Наталії Лавренюк та ще пяти фізичних осіб і 19 юридичних. Серед них – «Новошахтинський завод нафтопродуктів». За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, АО «НЗНП» постачало нафтопродукти в ОРДЛО.

Дружина депутата Віктора Медведчука Оксана Марченко, проти якої 19 лютого ввели санкції, наступного дня назвала незаконними і репресивними рішення влади застосувати санкції щодо неї та її чоловіка і заявила, що вступає у партію «Опозиційна платформа – За життя».