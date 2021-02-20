Марченко прокоментувала рішення влади про санкції щодо неї і заявила про вступ у партію «ОПЗЖ»

Дружина депутата «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко в мережі Instagram назвала незаконними і репресивними рішення влади застосувати санкції щодо неї та її чоловіка.

«Складно коментувати неконституційні, репресивні і дурні рішення гаранта, який в 2003 року мені таким не видавався, влітку, коли зі своєю багатолюдною компанією, в тому числі братами Шефірами та іншими артистами, прибув до мене додому з проханням про працевлаштування. Я проявила гостиннійсть і вже наприкінці 2003 року ви стали виходити на каналі «1+1», сподіваюсь, все було добре. Але ключове слово тут «було», тому що ви – у минулому, і з кожним своїм підписом під беззаконнними документами ви забиваєте черговий цвях у свій убогий політичний гріб», – сказала Марченко.

Вона назвала себе і свою родину «законослухняними людьми, які люблять свою країну».

«З сьогоднішнього дня я вступаю в партію «Опозиційна платформа – За життя», де своїм головним завданням бачу захист українського народу», – додала також Марченко.

Раніше у партії «ОПЗЖ», головою політради якої є Віктор Медведчук, також назвали санкції проти нього «репресіями» і «знищенням демократії».

19 лютого Рада національної безпеки і оборони вирішила застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, кума російського президента Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк. Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде СБУ за статтею «фінансування тероризму».

Також, як поінформував Данілов, на частку дружини Медведчука Оксани Марченко у власності телеканалу «1+1» накладено арешт.

У червні 2020 року журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та «UA: Перший») повідомили, що голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1». Згідно з документами, його дружина телеведуча Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк днями заявив, що СБУ перевіряє структуру власності телеканалу «1+1».